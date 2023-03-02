Россиян предупредили о подорожании к 8 марта туров за рубеж

За последний год стоимость путёвок за границу на неделю с 8 марта в среднем выросла более чем на 60%. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на данные онлайн-операторов туров и авиабилетов.

По данным Travelata.ru, такой средний чек вырос на 61,4%, до 159,9 тысячи рублей, а вот сервис "Слетать.ру" сообщает об увеличении средней стоимости путёвки на 40–70% в зависимости от страны. Наиболее выраженной динамика оказалась в случае Шри-Ланки. Там показатель вырос на 68%, до 210,1 тысячи рублей. Средний чек отдыха в Египте подорожал на 65%, до 146,2 тысячи рублей, в Турции — на 49%, до 96,4 тысяч рублей, в ОАЭ — на 44%, до 195,6 тысячи рублей. Самая маленькая динамика наблюдается в случае Мальдив, где показатель увеличился на 21%, до 483 тысяч рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил, что выездной поток восстанавливается благодаря постепенному расширению полётных программ и росту числа доступных выездных направлений. К тому же неделя, захватывающая 8 марта, является активным сезоном для турбизнеса, ведь часто путешествие рассматривается в качестве подарка. Наиболее востребованной страной в этом году оказался Египет, направление заняло 25% продаж, на втором месте — Таиланд (18%), а далее — ОАЭ (16%) и Турция (11%). По мнению Горина, общий рост цен связан с удорожанием перевозки.