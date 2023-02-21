В Турции успокоили россиян, которые собираются приехать на отдых после землетрясений

В Турции выразили надежду, что произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся на туристическом потоке в этом сезоне. Как подчеркнул в беседе с ТАСС представитель Министерства культуры и туризма республики, иностранным путешественникам, в том числе из России, опасаться нечего.