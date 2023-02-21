В Турции успокоили россиян, которые собираются приехать на отдых после землетрясений
В Минкульте Турции надеются, что землетрясения не отразятся на турпотоке из России
В Турции выразили надежду, что произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся на туристическом потоке в этом сезоне. Как подчеркнул в беседе с ТАСС представитель Министерства культуры и туризма республики, иностранным путешественникам, в том числе из России, опасаться нечего.
"Землетрясения произошли на юго-востоке Турции, вдалеке от наших курортных провинций. В связи с этим иностранным туристам, в том числе из России, нечего опасаться. Мы рассчитываем, что стихийные бедствия никак не скажутся на туристическом потоке в предстоящем сезоне", — объяснил представитель ведомства.
Напомним, 20 февраля произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошло второе — магнитудой 5,8. Также толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Число погибших в Турции уже выросло до шести.
ТАСС / Зотов Алексей