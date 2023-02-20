Турцию всколыхнуло новое сильное землетрясение
Новое землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции
Новое мощное землетрясение зафиксировано на территории турецкой провинции Хатай на границе с Сирией. Его магнитуда составляет 6,3 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным учёных, очаг землетрясения залегал на глубине два километра. Турецкие СМИ сообщают, что в результате новых толчков в городе Антакья разрушены жилые дома, но их число не приводится. Подземные толчки ощущались в соседних с Хатаем провинциях, а также в Сирии и Ливане.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены. По последним данным, в результате трагедии погибло 41 020 человек.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN