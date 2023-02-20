Турцию всколыхнуло новое сильное землетрясение

По данным учёных, очаг землетрясения залегал на глубине два километра. Турецкие СМИ сообщают, что в результате новых толчков в городе Антакья разрушены жилые дома, но их число не приводится. Подземные толчки ощущались в соседних с Хатаем провинциях, а также в Сирии и Ливане.