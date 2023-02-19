В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 41 тысячу
В Турции, по официальным данным, до 41 020 человек выросло число погибших в результате землетрясений. Об этом сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям.
"По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 41 020 наших граждан", — заявили в ведомстве.
Там добавили, что с 6 февраля в стране зафиксировано более 6,2 тысячи повторных подземных толчков. Над разбором завалов работают около 19,5 тысячи спасателей, в том числе иностранных. Всего в зоне бедствия работают около четверти миллиона человек из разных турецких ведомств.
Несмотря на то, что после мощного землетрясения прошло уже почти две недели, живых людей продолжают находить под завалами. Так, трёх человек извлекли из-под обломков здания в городе Антакья.
МЧС РФ