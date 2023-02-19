В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 41 тысячу

В Турции, по официальным данным, до 41 020 человек выросло число погибших в результате землетрясений. Об этом сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

"По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 41 020 наших граждан", — заявили в ведомстве.

Там добавили, что с 6 февраля в стране зафиксировано более 6,2 тысячи повторных подземных толчков. Над разбором завалов работают около 19,5 тысячи спасателей, в том числе иностранных. Всего в зоне бедствия работают около четверти миллиона человек из разных турецких ведомств.