В Турции зафиксировано свыше шести тысяч афтершоков за 12 дней после землетрясения
Сейсмологи зафиксировали более шести тысяч повторных подземных толчков в Турции за 12 дней после разрушительного землетрясения, эпицентр которого пришёлся на город Кахраманмараш, где проживает около трети миллиона человек. Как сообщает телеканал TRT Haber, это норма четырёх месяцев в обычное время.
"Мы записали количество землетрясений, зарегистрированных нами за четыре месяца и за последние 12 дней. Можно сказать, что афтершоки происходят каждые три-четыре минуты. Общее количество афтершоков в регионе достигло 6040", — рассказали учёные.
По словам специалистов, магнитуда афтершоков составляла от четырёх до шести баллов.
Ранее Лайф писал, что на юге Турции произошло новое сильное землетрясение — магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 54 километрах к северо-западу от частично разрушенного города Кахраманмараш, где проживает около трети миллиона человек.
Напомним, по последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч. Поисковые работы на завалах продолжаются, но шансов найти живых всё меньше: после разрушительного землетрясения прошло уже почти две недели.
Twitter / Omer Ilyasli