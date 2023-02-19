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19 февраля, 09:59

В Турции зафиксировано свыше шести тысяч афтершоков за 12 дней после землетрясения

Сейсмологи зафиксировали более шести тысяч повторных подземных толчков в Турции за 12 дней после разрушительного землетрясения, эпицентр которого пришёлся на город Кахраманмараш, где проживает около трети миллиона человек. Как сообщает телеканал TRT Haber, это норма четырёх месяцев в обычное время.

"Мы записали количество землетрясений, зарегистрированных нами за четыре месяца и за последние 12 дней. Можно сказать, что афтершоки происходят каждые три-четыре минуты. Общее количество афтершоков в регионе достигло 6040", — рассказали учёные.

По словам специалистов, магнитуда афтершоков составляла от четырёх до шести баллов.

В Турции трёх человек достали живыми из-под завалов на 14-й день после землетрясения

В Турции трёх человек достали живыми из-под завалов на 14-й день после землетрясения

Ранее Лайф писал, что на юге Турции произошло новое сильное землетрясение — магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 54 километрах к северо-западу от частично разрушенного города Кахраманмараш, где проживает около трети миллиона человек.

Напомним, по последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч. Поисковые работы на завалах продолжаются, но шансов найти живых всё меньше: после разрушительного землетрясения прошло уже почти две недели.

Обложка ©

Twitter / Omer Ilyasli

Наталья Исакова
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