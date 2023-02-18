На юге Турции произошло новое сильное землетрясение

В Турции произошло очередное землетрясение, на этот раз магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр находился в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш, где проживает около трети миллиона человек и который частично разрушен после землетрясения 6 февраля. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о погибших или новых разрушениях пока не поступала.