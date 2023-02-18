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18 февраля, 19:56
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На юге Турции произошло новое сильное землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Турции произошло очередное землетрясение, на этот раз магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно его данным, эпицентр находился в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш, где проживает около трети миллиона человек и который частично разрушен после землетрясения 6 февраля. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о погибших или новых разрушениях пока не поступала.

В Турции на 13-й день после землетрясения из-под завалов достали трёх человек

В Турции на 13-й день после землетрясения из-под завалов достали трёх человек

Напомним, по последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч. Поисковые работы на завалах продолжаются, но шансов найти живых всё меньше: после разрушительного землетрясения уже прошло почти две недели.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN

Андрей Григорьев

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