На юге Турции произошло новое сильное землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2
В Турции произошло очередное землетрясение, на этот раз магнитудой 5,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно его данным, эпицентр находился в 54 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш, где проживает около трети миллиона человек и который частично разрушен после землетрясения 6 февраля. Очаг залегал на глубине десяти километров. Информация о погибших или новых разрушениях пока не поступала.
Напомним, по последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч. Поисковые работы на завалах продолжаются, но шансов найти живых всё меньше: после разрушительного землетрясения уже прошло почти две недели.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN