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18 февраля, 09:45

В Турции на 13-й день после землетрясения из-под завалов достали трёх человек

В турецком городе Хатай, одном из наиболее пострадавших при мощнейшем землетрясении, под завалами до сих пор находят выживших. Как сообщает телеканал TRT Haber, на 13-й день из-под руин спасатели вытащили трёх человек, в числе которых есть ребёнок.

"Спустя 296 часов после землетрясения спасли ребёнка, женщину и мужчину, личности которых пока не установлены", — рассказали турецкие журналисты.

Пострадавших доставили в больницу, подробностей об их состоянии не сообщается.

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Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 баллов в Турции произошло 6 февраля. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 39,6 тысячи человек.

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Twitter / AST_HQ

Наталья Исакова
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