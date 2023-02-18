В Турции на 13-й день после землетрясения из-под завалов достали трёх человек
В турецком городе Хатай, одном из наиболее пострадавших при мощнейшем землетрясении, под завалами до сих пор находят выживших. Как сообщает телеканал TRT Haber, на 13-й день из-под руин спасатели вытащили трёх человек, в числе которых есть ребёнок.
"Спустя 296 часов после землетрясения спасли ребёнка, женщину и мужчину, личности которых пока не установлены", — рассказали турецкие журналисты.
Пострадавших доставили в больницу, подробностей об их состоянии не сообщается.
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Twitter / AST_HQ