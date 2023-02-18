В Турции на 13-й день после землетрясения из-под завалов достали трёх человек

В турецком городе Хатай, одном из наиболее пострадавших при мощнейшем землетрясении, под завалами до сих пор находят выживших. Как сообщает телеканал TRT Haber, на 13-й день из-под руин спасатели вытащили трёх человек, в числе которых есть ребёнок.