Пропавший без вести после землетрясения в Турции экс-футболист "Челси" Атсу найден мёртвым
Полузащитник сборной Ганы и турецкого клуба "Хатайспор" и экс-футболист лондонского "Челси" Кристиан Атсу найден мёртвым под завалами после землетрясения в Турции. Об этом в "Твиттере" сообщил его агент Мурат Узунмехмет.
"Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался", — написал Узунмехмет.
Отметим, что за годы карьеры 31-летний Атсу выступал за "Челси", "Порту", "Ньюкасл" и ряд других клубов. В сентябре 2022 года он стал игроком турецкого "Хатайспора". В составе сборной Ганы он провёл 60 матчей, в которых забил 10 голов.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, ставшее мощнейшим за последние 100 лет. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. Жертвами удара стихии стало более 39,6 тысячи человек.
nufc.co.uk