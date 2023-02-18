Пропавший без вести после землетрясения в Турции экс-футболист "Челси" Атсу найден мёртвым

Полузащитник сборной Ганы и турецкого клуба "Хатайспор" и экс-футболист лондонского "Челси" Кристиан Атсу найден мёртвым под завалами после землетрясения в Турции. Об этом в "Твиттере" сообщил его агент Мурат Узунмехмет.

"Кристиан Атсу найден. К сожалению, он скончался", — написал Узунмехмет.

Отметим, что за годы карьеры 31-летний Атсу выступал за "Челси", "Порту", "Ньюкасл" и ряд других клубов. В сентябре 2022 года он стал игроком турецкого "Хатайспора". В составе сборной Ганы он провёл 60 матчей, в которых забил 10 голов.