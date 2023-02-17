Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39 672

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число погибших при землетрясении в стране возросло до 39 672. В списке пострадавших уже 105 505 человек.

"В результате землетрясения на данный момент мы потеряли 39 тысяч 672 человека", — сообщил Сойлу в эфире телеканала ТРТ.

Согласно последним данным, в стране обрушилось или получило критические повреждения 82 тысячи зданий. Спасательные работы проведены на месте обрушения только 20 тысяч из них.

Ранее Лайф писал, что накануне в турецкой провинции Хатай произошло ещё одно землетрясение, несколько зданий обрушилось. Очаг находился в море на глубине девять километров в пяти километрах от берега.