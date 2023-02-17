В Турции спустя 260 часов после землетрясения из-под завалов спасли 12-летнего мальчика

В турецкой провинции Хатай спасателям удалось извлечь из-под завалов двенадцатилетнего мальчика спустя 260 часов после мощного землетрясения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Напомним, мощнейшее за последние 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. Жертвами сейсмособытия уже стали более 38 тысяч человек.