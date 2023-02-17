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16 февраля, 22:47

В Турции спустя 260 часов после землетрясения из-под завалов спасли 12-летнего мальчика

<p>Спасённый на 11-й день после землетрясения мальчик. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1626343892328013825" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drfahrettinkoca</a></p>

Спасённый на 11-й день после землетрясения мальчик. Обложка © Twitter / drfahrettinkoca

В турецкой провинции Хатай спасателям удалось извлечь из-под завалов двенадцатилетнего мальчика спустя 260 часов после мощного землетрясения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

"260-й час... Ребёнок был извлечён живым из-под завалов в Хатае", информирует телеканал.

Как уточняет агентство Anadolu, спасателям удалось извлечь ребёнка в районе Антакьи.

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В Турции спустя 257 часов после землетрясения достали из-под завалов живую девушку

Напомним, мощнейшее за последние 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. Жертвами сейсмособытия уже стали более 38 тысяч человек.

Юлия Коновалова
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