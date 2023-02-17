В Турции спустя 260 часов после землетрясения из-под завалов спасли 12-летнего мальчика
Спасённый на 11-й день после землетрясения мальчик. Обложка © Twitter / drfahrettinkoca
В турецкой провинции Хатай спасателям удалось извлечь из-под завалов двенадцатилетнего мальчика спустя 260 часов после мощного землетрясения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
"260-й час... Ребёнок был извлечён живым из-под завалов в Хатае", — информирует телеканал.
Как уточняет агентство Anadolu, спасателям удалось извлечь ребёнка в районе Антакьи.
Напомним, мощнейшее за последние 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. Жертвами сейсмособытия уже стали более 38 тысяч человек.