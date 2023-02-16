В Турции спустя 257 часов после землетрясения достали из-под завалов живую девушку
В одном из районов города Кахраманмараш, расположенного на юго-востоке Турции, спасателям удалось вытащить из-под завалов женщину на 11-е сутки после мощных землетрясений. Об этом сообщает Anadolu Agency.
Чудом выжившая была спасена на 258-й час поисково-спасательных работ. 29-летняя пострадавшая по имени Неслихан Кылыч сильно истощена, ей оказывают медицинскую помощь.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами трагедии стали свыше 35 тысяч человек. На днях в турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли живого мужчину.
ТАСС / EPA / SEDAT SUNA