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16 февраля, 20:39

В Турции спустя 257 часов после землетрясения достали из-под завалов живую девушку

В одном из районов города Кахраманмараш, расположенного на юго-востоке Турции, спасателям удалось вытащить из-под завалов женщину на 11-е сутки после мощных землетрясений. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Чудом выжившая была спасена на 258-й час поисково-спасательных работ. 29-летняя пострадавшая по имени Неслихан Кылыч сильно истощена, ей оказывают медицинскую помощь.

В Турции спустя 248 часов после землетрясения века спасли из-под завалов живую девушку

В Турции спустя 248 часов после землетрясения века спасли из-под завалов живую девушку

Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами трагедии стали свыше 35 тысяч человек. На днях в турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли живого мужчину.

Девушка 8 дней провела под завалами в Турции и "ожила" во время извлечения из-под обломков

Девушка 8 дней провела под завалами в Турции и "ожила" во время извлечения из-под обломков

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ТАСС / EPA / SEDAT SUNA

Иван Косицын
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