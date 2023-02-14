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14 февраля, 17:11

В Турции спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли мужчину

В турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли мужчину, пишет Anadolu.

О судьбе 45-летнего Рамазана Юджеля всё это время не было вестей. Сейчас мужчину госпитализировали, о его состоянии ничего не сообщается.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами трагедии стали более 31 тысячи человек, а под завалами может находиться ещё 184 тысячи. Подземные толчки ощущались и в соседней Сирии, где погибло более восьми тысяч человек.

Сильнее, чем в Турции: Где произойдёт следующее разрушительное землетрясение

Сильнее, чем в Турции: Где произойдёт следующее разрушительное землетрясение

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ТАСС / МЧС России

Матвей Константинов
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