Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31 643 человек
В результате мощнейшего землетрясения на юго-востоке Турции погибло 31 643 человека. Такие обновлённые данные сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям АФАД.
"На данный момент число погибших составило 31 643 человека, пострадали 80 278 человек. 6444 здания разрушены. Всего получено 11 302 оповещения о разрушениях", — отметили в ведомстве.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.
ТАСС / Cem Tekkesinoglu / DIA images / AP