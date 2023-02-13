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13 февраля, 09:41

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 31 643 человек

В результате мощнейшего землетрясения на юго-востоке Турции погибло 31 643 человека. Такие обновлённые данные сообщили в правительственном Управлении по чрезвычайным ситуациям АФАД.

"На данный момент число погибших составило 31 643 человека, пострадали 80 278 человек. 6444 здания разрушены. Всего получено 11 302 оповещения о разрушениях", — отметили в ведомстве.

Сейсмолог объяснил появление гигантской трещины после землетрясения в Турции

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Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.

Обложка ©

ТАСС / Cem Tekkesinoglu / DIA images / AP

Артур Белкин
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