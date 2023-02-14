Сильнее, чем в Турции: Где произойдёт следующее разрушительное землетрясение Под пристальным вниманием сейсмологов — обширный список стран и регионов мира, где поведение литосферных плит предвещает подземные толчки магнитудой вплоть до 9. 14 февраля, 17:58 41530 41530 Повреждённое здание после землетрясения 8 февраля 2018 года в Хуаляне, Тайвань. Обложка © Getty Images / Billy H.C. Kwok

Как объяснили Лайфу в Институте космических исследований РАН, ответ на вопрос "Где?" можно найти на глобальной карте сейсмической активности. Вот одна из таких карт, составленная Институтом физики Земли имени О.Ю. Шмидта. Красными оттенками обозначены самые сейсмоопасные места на планете, там наивысший риск землетрясений магнитудой 8 и даже 9.

Карта сейсмической активности. Фото © Институт физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН

В России, как можно видеть, в такой опасной зоне находятся Камчатка, Курильские острова, Сахалин, Бурятия, Тува, Алтай. Если смотреть в целом на Евразию, то в красной зоне в том числе Япония, Иран, половина Пакистана, почти вся территория Турции, Греция, большая часть Италии. А за океаном постоянная опасность землетрясений существует по всему западному побережью обоих американских континентов.

Кстати, после разрушительного бедствия в Турции в США зазвучало беспокойство по поводу тектонического разлома Сан-Андреас, который проходит через всю Калифорнию — простирается почти на 1300 километров. В ХХ столетии движение литосферных плит в этих краях дважды вызывало сокрушительное бедствие. Вот как выглядел Сан-Франциско после землетрясения магнитудой 7,7 в 1906 году.

Сан-Франциско после землетрясения в 1906 году. Фото © Wikipedia / US Gov War Department. Office of the Chief Signal Officer

По словам сейсмологов, стоит опасаться за Лос-Анджелес: центр города стоит на мягких породах и в случае мощных подземных толчков он может в них увязнуть. Кроме того, в 2008 году американские учёные сделали прогноз возможных последствий мощного землетрясения на разломе Сан-Андреас. Из него следует, что стихия может унести порядка 1800 жизней и около 50 тысяч человек получат различные травмы. При этом учёные полагают, что здания и сооружения в Калифорнии более сейсмоустойчивы, чем в той части Турции, которую постигла беда. Сейсмостойкость зданий и сооружений — один из самых принципиальных вопросов для предотвращения таких разрушений, как в Турции.

К северу от Нью-Каямы, штат Калифорния, на снимке с дрона видны разлом Сан-Андреас и уступ Элкхорн к югу от равнины Карризо. 28 марта 2021 года. Фото © Getty Images / David McNew

Они пренебрегли тем кодексом, в котором прописано, как должны строиться сейсмостойкие здания. Все кричали: "Строительный бум, строительный бум!" в Турции, а сейчас там уже 130 человек арестованы за нарушения Сергей Пулинец Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Возникает вопрос, какова ситуация с укреплённостью зданий в сейсмоопасных российских регионах.

— У нас принимаются меры, в Петропавловске-Камчатском провели укрепление зданий, которые построены были довольно давно, там поставили укрепляющие каркасы, которые их держат, и сейчас там строительство ведётся с соблюдением всех этих правил, — заверил главный научный сотрудник ИКИ РАН.

Петропавловск-Камчатский — одно из самых сейсмоопасных мест в России, там возможно землетрясение магнитудой 8, но никто не может предсказать, когда именно оно случится, подчёркивает доктор физико-математических наук. Меж тем хотелось бы составить хотя бы примерное представление о том, когда теперь ждать землетрясения таких же масштабов, как в Турции.

Сейсмоукреплённый жилой дом в городе Петропавловске-Камчатском. Фото © Shutterstock

Землетрясения такой силы происходят редко. В год бывает одно-два землетрясения магнитудой 8 и более и от 10 до 14 землетрясений магнитудой больше 7. Но в одном и том же месте сильные землетрясения происходят после значительного перерыва. Если сейчас в Турции всё успокоится, то следующее такое событие будет как минимум лет через 20 Сергей Пулинец Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук

Сейчас по всем признакам сейсмическая ситуация в Турции затухает, говорит учёный. Но по его оценкам, подземные толчки снимают в лучшем случае десятую часть того накопившегося напряжения в недрах Земли, которое их вызвало. А всё остальное сохраняется до следующего раза. Сергей Пулинец также рассказал, что есть способы сделать так, чтобы "следующий раз" не был таким разрушительным, как предыдущий: в СССР научились искусственно вызывать мелкие землетрясения, чтобы таким образом планета понемногу "выпускала пар" и не устраивала катастрофу. В Бишкеке созданная для этого установка работает до сих пор.

Дым поднимается с места обрушения зданий 7 февраля 2023 года в Хатае, Турция. Фото © Getty Images / Burak Kara

Меж тем в Крымской астрофизической обсерватории высказали опасения, что землетрясение в Турции способно повлиять на поведение всей Евразийской литосферной плиты. Отмечается, что она (как и все остальные плиты) постоянно движется и движение идёт к северо-востоку со скоростью около четырёх сантиметров в год. Недавние мощные подземные толчки на границе Турции и Сирии могут изменить и скорость, и даже само направление этого постепенного сдвига, полагает доктор физико-математических наук Александр Вольвач. По его словам, если это произойдёт, то не останется без последствий для Крыма: на полуострове может измениться сейсмологическая ситуация.

Авторы Адель Романенкова