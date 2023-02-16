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16 февраля, 10:40

В Турции спустя 248 часов после землетрясения века спасли из-под завалов живую девушку

В одном из районов турецкого города Кахраманмараш из-под завалов после землетрясения извлекли живую девушку, передаёт телеканал TRT. Она провела под завалами 248 часов и сильно истощена, сейчас ей оказывают помощь.

А буквально на днях в турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли живого мужчину.

Девушка 8 дней провела под завалами в Турции и "ожила" во время извлечения из-под обломков

Девушка 8 дней провела под завалами в Турции и "ожила" во время извлечения из-под обломков

Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами трагедии стали более 31 тысячи человек, а под завалами может находиться ещё 184 тысячи.

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ТАСС / AP / Petros Giannakouris

Марина Калегина
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