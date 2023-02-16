В Турции спустя 248 часов после землетрясения века спасли из-под завалов живую девушку

В одном из районов турецкого города Кахраманмараш из-под завалов после землетрясения извлекли живую девушку, передаёт телеканал TRT . Она провела под завалами 248 часов и сильно истощена, сейчас ей оказывают помощь.

А буквально на днях в турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли живого мужчину.