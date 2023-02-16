В Турции спустя 248 часов после землетрясения века спасли из-под завалов живую девушку
В одном из районов турецкого города Кахраманмараш из-под завалов после землетрясения извлекли живую девушку, передаёт телеканал TRT. Она провела под завалами 248 часов и сильно истощена, сейчас ей оказывают помощь.
А буквально на днях в турецкой провинции Адыяман на юго-востоке страны спустя 207 часов после землетрясения из-под завалов спасли живого мужчину.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами трагедии стали более 31 тысячи человек, а под завалами может находиться ещё 184 тысячи.
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ТАСС / AP / Petros Giannakouris