Девушка 8 дней провела под завалами в Турции и "ожила" во время извлечения из-под обломков

В турецкой провинции Хатай работники экстренных служб спасли местную жительницу, которая провела под бетонными завалами восемь дней. Девушку объявили погибшей, но она вдруг "ожила" во время извлечения из-под обломков, сообщает телеканал TRT Haber.

Спасение 26-летней жертвы землетрясения, которая прождала помощи больше недели. Видео © Twitter / Miriam Cohen

"В Хатае ещё один человек был спасён живым спустя 203 часа после землетрясения", — сообщает издание.