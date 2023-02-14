Девушка 8 дней провела под завалами в Турции и "ожила" во время извлечения из-под обломков
В турецком Хатае 26-летнюю учительницу нашли живой спустя 8 дней после землетрясения
Спасённая из-под завалов девушка. Обложка © TRT Haber
В турецкой провинции Хатай работники экстренных служб спасли местную жительницу, которая провела под бетонными завалами восемь дней. Девушку объявили погибшей, но она вдруг "ожила" во время извлечения из-под обломков, сообщает телеканал TRT Haber.
Спасение 26-летней жертвы землетрясения, которая прождала помощи больше недели. Видео © Twitter / Miriam Cohen
"В Хатае ещё один человек был спасён живым спустя 203 часа после землетрясения", — сообщает издание.
По информации газеты, 26-летнюю учительницу Эмине Акгюль вытащили из-под обломков апартаментов Cebrail Mahallesi Selvi. По словам спасателей, они заметили, что девушка жива, когда случайно коснулись её спины. Пострадавшая была госпитализирована, сейчас она проходит лечение.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло крупное землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами стали более 31,6 тысячи человек. Ущерб турецкой экономике оценивается в 84 миллиарда долларов. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.