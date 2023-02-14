В России просят проверить турецких строителей после землетрясения в Турции
Адвокат Трунов обратился в ГП с просьбой проверить работу турецких строителей в России
Адвокат Игорь Трунов обратился к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить работу турецких строителей в России после землетрясения, унёсшего в Турции жизни более 30 тысяч человек.
"В своём заявлении я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причинённого гражданам России как в Турции, так и в нашей стране", — рассказал Трунов ТАСС.
Трунов представляет интересы родственников погибших при обрушении крыши спортивно-развлекательного комплекса "Трансвааль-парк" в 2004 году. "Трансвааль-парк" открылся в июне 2002 года и стал первым аквапарком в Москве. 14 февраля 2004 года там произошло обрушение крыши, в результате погибло 28 человек. Строила комплекс турецкая компания "Кочак иншаат лимитед".
Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 31 тысячи человек, а под завалами, по мнению сейсмологов, может находиться ещё 184 тысячи. Многие дома во время подземных толчков сложились как карточные домики. При этом, согласно турецким законам, новые здания должны были быть построены с учётом возможных землетрясений. Как это должно было работать, показал на своём примере город Эрзинь, находящийся в наиболее пострадавшей провинции Хатай. Этот населённый пункт полностью уцелел, а всё из-за того, что мэр Оккеш Эльмасоглу просто не давал застройщикам нарушать строительные нормы.
ТАСС / Эрик Романенко