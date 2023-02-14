В России просят проверить турецких строителей после землетрясения в Турции

Адвокат Игорь Трунов обратился к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить работу турецких строителей в России после землетрясения, унёсшего в Турции жизни более 30 тысяч человек.

"В своём заявлении я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причинённого гражданам России как в Турции, так и в нашей стране", — рассказал Трунов ТАСС.