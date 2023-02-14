Раскрыта загадка города в Турции в самом эпицентре землетрясения, где не рухнул ни один дом

В наиболее пострадавшей от землетрясения турецкой провинции Хатай нашли полностью уцелевший город Эрзинь. Как пояснил его мэр Оккеш Эльмасоглу в беседе с ТВ5, он просто не давал застройщикам нарушать строительные нормы, поэтому все здания устояли и никто не погиб.

"У меня есть чёткие представления в этом вопросе — никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошёл на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей. Зато моя совесть чиста", — сказал градоначальник.