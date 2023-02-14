Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 09:39
12060

Раскрыта загадка города в Турции в самом эпицентре землетрясения, где не рухнул ни один дом

В Турции рассказали о чудом уцелевшем городе Эрзинь в эпицентре землетрясения

В наиболее пострадавшей от землетрясения турецкой провинции Хатай нашли полностью уцелевший город Эрзинь. Как пояснил его мэр Оккеш Эльмасоглу в беседе с ТВ5, он просто не давал застройщикам нарушать строительные нормы, поэтому все здания устояли и никто не погиб.

"У меня есть чёткие представления в этом вопросе — никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошёл на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей. Зато моя совесть чиста", сказал градоначальник.

В Эрзине проживает 42 тысячи человек, однако, по словам Эльмасоглу, жертв удалось избежать, дома оказались сейсмически устойчивы. Мэр отметил, что запрещал строить без лицензии даже своим родственникам и друзьям, а также дотошно проверял соблюдение норм при возведении зданий, за что его всегда критиковали горожане.

Туроператоры раскрыли, как землетрясение повлияет на качество отдыха в Турции

Туроператоры раскрыли, как землетрясение повлияет на качество отдыха в Турции

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами стали более 31,6 тысячи человек. Ущерб турецкой экономике оценивается в 84 миллиарда долларов. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров