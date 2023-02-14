Туроператоры раскрыли, как землетрясение повлияет на качество отдыха в Турции

Предпосылок к изменению качества сервиса на турецких курортах после произошедшего землетрясения нет. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В беседе с РИА "Новости" она пояснила, что пострадавшие регионы Турции не были популярны у российских путешественников.

Аналогичное мнение высказал и гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков. По его словам, природные катаклизмы не могут существенным образом изменить ситуацию на популярных туристических направлениях.

"На протяжении многих лет Турция создавала уникальный туристический продукт, настолько крепкий, что даже, как мы убедились, политические кризисы и пандемии оказывают на него минимальное влияние. Наш прогноз: к майским праздникам отрасль полностью восстановится", — считает он.

Положительную динамику по возобновлению спроса на отдых в Турции зафиксировали и в сервисе по бронированию туров "Слетать.ру". На данный момент количество покупок туров вернулось к показателям, которые были до произошедшего в стране землетрясения (13–15% в общей структуре продаж).