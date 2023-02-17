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16 февраля, 21:28

Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 38 044

В Турции до 38 044 выросло число погибших в результате мощных землетрясений. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге", — сказано в записи.

В ведомстве добавили, что с момента первого землетрясения в регионе зафиксировано более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.

В Турции произошло ещё одно землетрясение, несколько зданий обрушилось

В Турции произошло ещё одно землетрясение, несколько зданий обрушилось

Напомним, мощнейшее за последние 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. Ранее сообщалось, что на 11-е сутки из-под завалов спасли 29-летнюю женщину.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Артур Лапсаков
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