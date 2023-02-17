Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 38 044

В Турции до 38 044 выросло число погибших в результате мощных землетрясений. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям.

"Согласно последней информации, в общей сложности 38 044 человека погибли в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге", — сказано в записи.

В ведомстве добавили, что с момента первого землетрясения в регионе зафиксировано более 4,7 тысячи повторных подземных толчков.