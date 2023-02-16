В Турции произошло ещё одно землетрясение, несколько зданий обрушилось

В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили местные сейсмологи. В результате обрушилось несколько зданий, которые были повреждены после землетрясения 6 февраля.

Согласно информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девять километров в пяти километрах от берега. Жители провинции ощутили подземные толчки.

Напомним, в результате мощнейшего за последние 100 лет землетрясения в Турции погибло более 35 тысяч человек, пострадавших более 105 тысяч. Под завалами может находиться ещё большое количество граждан. Кроме того, тысячи домов были разрушены.