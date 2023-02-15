ВОЗ объявила землетрясения в Турции и Сирии страшнейшей катастрофой столетия
Мощные землетрясения на территории Турции и Сирии стали страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, говорится в заявлении регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ЕС Ханса Клюге.
"Мы ещё узнаем о масштабах катастрофы. Её реальный ущерб не подсчитан. Я ожидаю, что в ближайшие дни, по мере того как мы будем лучше понимать масштабы кризиса и гуманитарные потребности, эта сумма вырастет по меньшей мере вдвое", — заметил Клюге.
Он напомнил, что подтверждена гибель более 31 тысячи человек в Турции и почти пяти тысяч в Сирии, ещё не менее 26 миллионов человек в этих странах нуждаются в гуманитарной помощи. В связи с этим ВОЗ обратилась с призывом выделить для САР и Турции 43 миллиона долларов.
В ВОЗ также выразили серьёзное беспокойство в связи с риском вспышки инфекционных заболеваний из-за нарушения водоснабжения и антисанитарии в местах катастрофы.
Напомним, в результате мощнейшего за последние 100 лет землетрясения в Турции погибло более 35 тысяч человек, пострадавших более 105 тысяч. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где стихия унесла восемь тысяч жизней.
ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU