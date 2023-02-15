ВОЗ объявила землетрясения в Турции и Сирии страшнейшей катастрофой столетия

Мощные землетрясения на территории Турции и Сирии стали страшнейшим стихийным бедствием в Европе за последнее столетие, говорится в заявлении регионального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ЕС Ханса Клюге.

"Мы ещё узнаем о масштабах катастрофы. Её реальный ущерб не подсчитан. Я ожидаю, что в ближайшие дни, по мере того как мы будем лучше понимать масштабы кризиса и гуманитарные потребности, эта сумма вырастет по меньшей мере вдвое", — заметил Клюге.

Он напомнил, что подтверждена гибель более 31 тысячи человек в Турции и почти пяти тысяч в Сирии, ещё не менее 26 миллионов человек в этих странах нуждаются в гуманитарной помощи. В связи с этим ВОЗ обратилась с призывом выделить для САР и Турции 43 миллиона долларов.