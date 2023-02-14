Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 тысяч, пострадавших — более 105 тысяч
Эрдоган: Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек
На данный момент число погибших в результате землетрясения в Турции составляет 35 418 человек, раненых — 105 505 человек. Об этом по итогам заседания правительства сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", — сказал турецкий лидер.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильнейшее за последние сто лет землетрясение магнитудой 7,7. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где жертвами стали более восьми тысяч человек.
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