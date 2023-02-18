Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло отметки 40 642. Такие данные сообщил журналистам глава Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

"На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадало 108 068 человек. Более 430 тысяч человек вывезены из зоны бедствия в другие районы", — отметил он.