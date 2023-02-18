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18 февраля, 13:48

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции достигло отметки 40 642. Такие данные сообщил журналистам глава Управления по чрезвычайным ситуациям страны Юнус Сезер.

"На данный момент число погибших составило 40 642. Пострадало 108 068 человек. Более 430 тысяч человек вывезены из зоны бедствия в другие районы", — отметил он.

Власти Турции сообщили о контроле рисков распространения инфекций в зоне землетрясений

Власти Турции сообщили о контроле рисков распространения инфекций в зоне землетрясений

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. Кроме того, учёные прогнозируют возможное новое землетрясение, которое может произойти в Стамбуле.

Обложка ©

Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Артур Белкин
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