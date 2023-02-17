Эксперты оценили возможный ущерб от прогнозируемого в Стамбуле землетрясения

"Ожидаемое стамбульское землетрясение превысит наши потери в Кахраманмараше с точки зрения разрушений, которые оно вызовет, а также экономических и социальных последствий. Другими словами, землетрясение в Кахраманмараше — это почти репетиция стамбульского землетрясения", — говорится в публикации.

В Стамбуле 1 164 000 зданий и 4,5 млн квартир, в каждой из которых в среднем проживает 3,3 человека. Ожидается, что при землетрясении силой 7,5 балла и выше 13 492 здания получат серьёзные повреждения, 39 325 — сильные, 136 746 — средние и 300 963 — лёгкие. Эксперты также составили прогноз для квартир в Стамбуле при аналогичном сценарии. Так, более 211 тысяч жилплощадей будут сильно повреждены. В каждой из этих квартир в среднем проживает 3,1 человека. Причём тот факт, что 30% из них были построены после 2000 года, не гарантирует безопасность.