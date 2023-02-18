Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 11:13

Власти Турции сообщили о контроле рисков распространения инфекций в зоне землетрясений

Глава Минздрава Турции Коджа: Случаев холеры или тифа в зоне землетрясений не выявлено

В зоне землетрясений в Турции не было выявлено случаев заражения холерой или тифом. Об этом в эфире телеканала ТРТ заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Он подчеркнул, что власти Турции контролируют риски, связанные с возможными инфекционными заболеваниями в зоне бедствия. В республике для этого создана система раннего предупреждения о появлении таких опасностей.

"На данный момент мы не выявили случаев холеры или тифа в провинциях, пострадавших от землетрясений", — заявил Коджа.

В Турции на 13-й день после землетрясения из-под завалов достали трёх человек

В Турции на 13-й день после землетрясения из-под завалов достали трёх человек

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены, под завалами до сих пор может находиться большое количество граждан. По последним данным, из-за катастрофы погибло более 39,6 тысячи человек. Кроме того, учёные прогнозируют возможное новое землетрясение в Стамбуле.

Обложка ©

Getty Images / Ercin Erturk / Anadolu Agency

Светлана Оперук
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров