Власти Турции сообщили о контроле рисков распространения инфекций в зоне землетрясений

В зоне землетрясений в Турции не было выявлено случаев заражения холерой или тифом. Об этом в эфире телеканала ТРТ заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Он подчеркнул, что власти Турции контролируют риски, связанные с возможными инфекционными заболеваниями в зоне бедствия. В республике для этого создана система раннего предупреждения о появлении таких опасностей.