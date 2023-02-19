В Турции трёх человек достали живыми из-под завалов на 14-й день после землетрясения
Спасатели из Киргизии вытащили из-под завалов в Турции ещё троих выживших. Это удалось спустя 13 дней после землетрясения. Сотрудники ведомства рассказали, что нашли пятерых, но двое уже были мертвы.
Спасение людей из-под завалов в Турции. Видео © МЧС Киргизии / Sputnik
"Мы прибыли на участок в 08:00. Вели поисково-спасательные работы. Услышали доносящиеся звуки и активизировали разбор завала. Мы были счастливы, когда смогли добраться до выживших людей. Удалось спасти трёх человек и извлечь из-под завалов тела двух жителей", — цитирует Anadolu Agency командира поисково-спасательного отряда МЧС Киргизии полковника Рысбека Жолдошбаева.
Полковник рассказал, что двое спасённых в квартале Генерала Шукрю Канатлы города Антакья — супруги. Они находятся на лечении в больнице. Двоих детей врачам реанимировать не удалось. Также он уточнил, что за 11 дней работы отряду удалось спасти в общей сложности восемь человек.
Ранее Лайф писал, что на юге Турции произошло новое сильное землетрясение — магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 54 километрах к северо-западу от частично разрушенного города Кахраманмараш, где проживает около трети миллиона человек.
Напомним, по последним данным, число погибших при землетрясении в Турции превысило 40 тысяч. Поисковые работы на завалах продолжаются, но шансов найти живых всё меньше: после разрушительного землетрясения прошло уже почти две недели.