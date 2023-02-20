Из-под завалов в Турции удалось спасти более 114 тысяч человек
Эрдоган: Более 114 тысяч человек спасли при поисковых работах после землетрясений в Турции
Специалистам экстренных служб удалось спасти более 114 тысяч человек в ходе поисково-спасательных работ после землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщил в эфире местного телевидения президент Турции Тайип Эрдоган.
"Работы по разбору завалов подходят к концу, спасти удалось 114 834 человека", — сказал Эрдоган.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены. По последним данным, в результате трагедии погибло 41 020 человек.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK