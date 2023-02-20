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20 февраля, 14:54

Из-под завалов в Турции удалось спасти более 114 тысяч человек

Эрдоган: Более 114 тысяч человек спасли при поисковых работах после землетрясений в Турции

Специалистам экстренных служб удалось спасти более 114 тысяч человек в ходе поисково-спасательных работ после землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом сообщил в эфире местного телевидения президент Турции Тайип Эрдоган.

"Работы по разбору завалов подходят к концу, спасти удалось 114 834 человека", — сказал Эрдоган.

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Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены. По последним данным, в результате трагедии погибло 41 020 человек.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Оксана Попова
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