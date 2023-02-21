В Турции до шести выросло число погибших в результате новых землетрясений

Число погибших в результате двух землетрясений, случившихся в Турции вечером 20 февраля, выросло до шести. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Ранее в турецком Минздраве заявили, что пострадавшими числятся 294 человека, из которых 18 находятся в тяжёлом состоянии.