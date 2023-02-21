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21 февраля, 05:06

В Турции до шести выросло число погибших в результате новых землетрясений

Hürriyet: Число погибших в результате новых землетрясений в Турции выросло до шести

Число погибших в результате двух землетрясений, случившихся в Турции вечером 20 февраля, выросло до шести. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Ранее в турецком Минздраве заявили, что пострадавшими числятся 294 человека, из которых 18 находятся в тяжёлом состоянии.

Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

Напомним, накануне, 20 февраля, произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также они ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Артур Лапсаков
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