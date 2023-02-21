В Турции до шести выросло число погибших в результате новых землетрясений
Hürriyet: Число погибших в результате новых землетрясений в Турции выросло до шести
Число погибших в результате двух землетрясений, случившихся в Турции вечером 20 февраля, выросло до шести. Об этом сообщает газета Hürriyet.
Ранее в турецком Минздраве заявили, что пострадавшими числятся 294 человека, из которых 18 находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, накануне, 20 февраля, произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также они ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK