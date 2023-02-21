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21 февраля, 02:50

Минздрав Турции: В результате двух новых землетрясений пострадали 294 человека

В результате двух новых мощных землетрясений, произошедших в турецкой провинции Хатай 20 февраля, пострадали 294 человека. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.

"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером в Хатае. Состояние 18 из них, к сожалению, тяжёлое, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дёртйол воздушным и наземным путём", — написал министр в "Твиттере".

Пять человек погибли в Сирии в результате нового землетрясения

Пять человек погибли в Сирии в результате нового землетрясения

Напомним, 20 февраля произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также они ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. В МВД Турции ранее заявили о трёх погибших в результате двух новых землетрясений.

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

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ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Иван Косицын
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