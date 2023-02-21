Минздрав Турции: В результате двух новых землетрясений пострадали 294 человека
В результате двух новых мощных землетрясений, произошедших в турецкой провинции Хатай 20 февраля, пострадали 294 человека. Об этом сообщил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
"У нас 294 раненых в результате двух землетрясений, произошедших сегодня вечером в Хатае. Состояние 18 из них, к сожалению, тяжёлое, после оказания первой медицинской помощи они были перевезены в Адану и Дёртйол воздушным и наземным путём", — написал министр в "Твиттере".
Напомним, 20 февраля произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также они ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. В МВД Турции ранее заявили о трёх погибших в результате двух новых землетрясений.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK