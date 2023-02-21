Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра
Сейсмолог, член Академии наук Турции, профессор Наджи Гёрюр, который предсказал землетрясения в Турции 6 февраля, предупредил о риске новых мощных подземных толчков в провинциях Бингёль и Адана, а также на Кипре.
По словам учёного, в случае подобных сейсмособытий происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец.
"После землетрясений в Кахраманмараше мы предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае. В провинции Бингёль, за исключением населённых пунктов Карлова и Гёйнюк, энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Я ожидаю землетрясения в Адане, если оно произойдёт, то значительная часть энергии будет высвобождена и разлом "замолчит", — сказал Гёрюр в беседе с телеканалом TGRT.
Кроме того, эксперт снова напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе подземных толчков в ближайшие годы. Он призвал предпринять меры в рамках подготовки к ним.
"Землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля могли оказать влияние на Адану, Бингёль и Кипр — нужно предупредить о землетрясениях там, если они произойдут, то Восточно-Анатолийский разлом уснёт, — подчеркнул сейсмолог.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Тысячи домов были разрушены. По последним данным, в результате трагедии погибло более 41 тысячи человек. А 20 февраля новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. В МВД Турции уже заявили о трёх погибших в результате двух новых землетрясений, а в Сирии погибло пять человек.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN