Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

Сейсмолог, член Академии наук Турции, профессор Наджи Гёрюр, который предсказал землетрясения в Турции 6 февраля, предупредил о риске новых мощных подземных толчков в провинциях Бингёль и Адана, а также на Кипре.

По словам учёного, в случае подобных сейсмособытий происходит выброс энергии в одном конце разлома, часть энергии переносится на другой конец.

"После землетрясений в Кахраманмараше мы предупреждали о возможности землетрясений в Адане и Хатае. В провинции Бингёль, за исключением населённых пунктов Карлова и Гёйнюк, энергия Восточно-Анатолийского разлома уже высвобождена. Я ожидаю землетрясения в Адане, если оно произойдёт, то значительная часть энергии будет высвобождена и разлом "замолчит", — сказал Гёрюр в беседе с телеканалом TGRT.

Кроме того, эксперт снова напомнил о нависшей над Стамбулом угрозе подземных толчков в ближайшие годы. Он призвал предпринять меры в рамках подготовки к ним.