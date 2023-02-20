Названа страна, которая следующей может пострадать от мощного землетрясения

Профессоры Константинос Синолакис и Костас Папазакос из Греции после оценки сейсмической активности страны заявили, что там вскоре возможно землетрясение магнитудой 8,5. Они изучили обстоятельства, при которых произошли серии разломов в Сирии и Турции и отметили, что территорию их страны могут ждать похожие сейсмособытия.

"Последнее крупное землетрясение на Крите произошло в 1403 году, и, по моим оценкам, такие землетрясения происходят каждые 600−800 лет. Мы уже находимся на пороге землетрясения силой порядка 8,5 магнитуд", — рассказал Синолакис в эфире местного телеканала Mega TV.

Профессор сейсмологии Университета Аристотеля в Салониках Папазакос подтвердил слова коллеги и также акцентировал внимание на периодичности сейсмособытий в Греции. Он уточнил, что спрогнозировать точное время катастрофы не представляется возможным. При этом оба учёных обратили внимание на то, что их информация не "предсказание", а предупреждение, на которое следует обратить пристальное внимание властям. Это необходимо для подготовки населения к возможным последствиям.