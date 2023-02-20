Три человека погибли в турецкой провинции Хатай из-за новых землетрясений

Минимум три человека погибли в результате двух новых землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом в эфире местного ТВ сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"В результате двух землетрясений в Хатае погибло три человека, ранения получили 219 человек", — отметил министр.