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20 февраля, 20:40

Три человека погибли в турецкой провинции Хатай из-за новых землетрясений

В МВД Турции заявили о трёх погибших в результате двух новых землетрясений

Минимум три человека погибли в результате двух новых землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом в эфире местного ТВ сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"В результате двух землетрясений в Хатае погибло три человека, ранения получили 219 человек", — отметил министр.

В результате двух новых землетрясений в Турции пострадали минимум восемь человек

В результате двух новых землетрясений в Турции пострадали минимум восемь человек

Сойлу подчеркнул, что пострадавшие были доставлены в больницу. Поисково-спасательные операции продолжаются в трёх местах.

Напомним, сегодня произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошло второе землетрясение магнитудой 5.8. В Сети появилось видео паники в Хатае после мощных толчков. Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Лайф также писал, что часть трассы, соединяющей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушилась после очередных подземных толчков.

Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии

Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии

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ТАСС / AP / Emrah Gurel

Иван Косицын
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