Три человека погибли в турецкой провинции Хатай из-за новых землетрясений
В МВД Турции заявили о трёх погибших в результате двух новых землетрясений
Минимум три человека погибли в результате двух новых землетрясений на юго-востоке Турции. Об этом в эфире местного ТВ сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
"В результате двух землетрясений в Хатае погибло три человека, ранения получили 219 человек", — отметил министр.
Сойлу подчеркнул, что пострадавшие были доставлены в больницу. Поисково-спасательные операции продолжаются в трёх местах.
Напомним, сегодня произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошло второе землетрясение магнитудой 5.8. В Сети появилось видео паники в Хатае после мощных толчков. Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. Лайф также писал, что часть трассы, соединяющей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушилась после очередных подземных толчков.
ТАСС / AP / Emrah Gurel