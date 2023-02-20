Появилось видео паники в Хатае после двух мощных землетрясений с разницей в 17 минут
Жители Хатая покинули дома из-за двух новых землетрясений магнитудой 6,4 и 5,8
Два сильных землетрясения ближе к вечеру снова побеспокоили жителей юго-востока Турции. Подземные толчки произошли в провинции Хатай с разницей в 17 минут, сообщили в местном Управлении по ЧС.
Жители турецкой провинции Хатай массово покинули свои дома после очередного землетрясения. Видео © Twitter / @nurdogandiyorki
Первое землетрясение магнитудой 6,4 случилось в районе Дефне, второе (5,8) — в районе Самандаг. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре и в Израиле.
По данным телеканала Haberturk, разрушения случились в Дефне — местные жители в панике покинули квартиры и пережидают окончания землетрясения на улице.
Ещё одно землетрясение магнитудой 6,3 произошло сегодня на границе Сирии и Турции. В городе Антакья были разрушены жилые дома, но их число не сообщается. Подземные толчки также ощущались в Ливане.
Twitter / @nurdogandiyorki