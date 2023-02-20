Трасса между городами Антакья и Искендерун разрушена после двух землетрясений подряд
Часть трассы, соединяющей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушилась после очередных подземных толчков. Об этом сообщил телеканал TRT. В Антакье обрушилось несколько зданий, устоявших после землетрясений с 6 по 7 февраля.
Последствия землетрясения в Искендеруне. Видео © Twitter / Mehmet said Doğan
В свою очередь телеканал NTV сообщает об эвакуации пациентов единственной работающей в Искендеруне больницы Университета Мустафы Кемаля. Речь идёт о превентивных мерах, так как о разрушениях в медучреждении информация не поступала. Персонал перевёз больных в развёрнутый рядом полевой госпиталь.
Напомним, сегодня произошло новое сильное землетрясения магнитудой 6,3 на границе Сирии и Турции. По данным учёных, очаг толчков находился на глубине двух километров. Спустя всего 17 минут произошло второе землетрясение. В Сети появилось видео паники в Хатае после мощных толчков.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK