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20 февраля, 19:14

Трасса между городами Антакья и Искендерун разрушена после двух землетрясений подряд

Часть трассы, соединяющей турецкие города Антакья и Искендерун, разрушилась после очередных подземных толчков. Об этом сообщил телеканал TRT. В Антакье обрушилось несколько зданий, устоявших после землетрясений с 6 по 7 февраля.

Последствия землетрясения в Искендеруне. Видео © Twitter / Mehmet said Doğan

В свою очередь телеканал NTV сообщает об эвакуации пациентов единственной работающей в Искендеруне больницы Университета Мустафы Кемаля. Речь идёт о превентивных мерах, так как о разрушениях в медучреждении информация не поступала. Персонал перевёз больных в развёрнутый рядом полевой госпиталь.

Афтершоки от мощных землетрясений в Турции ощутили в Египте

Афтершоки от мощных землетрясений в Турции ощутили в Египте

Напомним, сегодня произошло новое сильное землетрясения магнитудой 6,3 на границе Сирии и Турции. По данным учёных, очаг толчков находился на глубине двух километров. Спустя всего 17 минут произошло второе землетрясение. В Сети появилось видео паники в Хатае после мощных толчков.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK

Матвей Константинов
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