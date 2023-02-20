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20 февраля, 19:10

Афтершоки от мощных землетрясений в Турции ощутили в Египте

Афтершоки от новых землетрясений на территории Турции почувствовали жители Египта. Согласно комментариям в местных социальных сетях, подземные толчки длились примерно 10 секунд.

По их словам, отголоски землетрясений ощущались в Гизе — части Большого Каира — и некоторых египетских провинциях на севере страны. Официального подтверждения и подробности о силе афтершоков в Египте сейсмологические службы государства пока не предоставили.

Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии

Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии

Ранее сегодня землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошло второе. В Сети появилось видео паники в Хатае после мощных толчков.

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Ирина Фальке
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