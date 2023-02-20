Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии

Новое землетрясение обрушило жилые дома в двух городах Сирии, есть пострадавшие, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"Есть раненные при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения", — утверждают собеседники телеканала.

В свою очередь SANA со ссылкой на медицинский источник уточняет, что в Алеппо из-за нового землетрясения пострадало шесть человек.