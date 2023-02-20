Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии
СМИ: В Сирии из-за землетрясения обрушились здания, есть пострадавшие
Новое землетрясение обрушило жилые дома в двух городах Сирии, есть пострадавшие, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
"Есть раненные при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения", — утверждают собеседники телеканала.
В свою очередь SANA со ссылкой на медицинский источник уточняет, что в Алеппо из-за нового землетрясения пострадало шесть человек.
Ранее сегодня землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции. В городе Антакья были разрушены жилые дома, но их число не сообщается. Подземные толчки также ощущались в Ливане. Спустя всего 17 минут толчки повторились.
ТАСС / АР