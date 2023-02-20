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20 февраля, 18:22

Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии

СМИ: В Сирии из-за землетрясения обрушились здания, есть пострадавшие

Новое землетрясение обрушило жилые дома в двух городах Сирии, есть пострадавшие, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"Есть раненные при обрушении зданий в городах Эль-Баб и Харим на севере Сирии из-за нового землетрясения", — утверждают собеседники телеканала.

В свою очередь SANA со ссылкой на медицинский источник уточняет, что в Алеппо из-за нового землетрясения пострадало шесть человек.

Появилось видео паники в Хатае после двух мощных землетрясений с разницей в 17 минут

Появилось видео паники в Хатае после двух мощных землетрясений с разницей в 17 минут

Ранее сегодня землетрясение магнитудой 6,3 произошло на границе Сирии и Турции. В городе Антакья были разрушены жилые дома, но их число не сообщается. Подземные толчки также ощущались в Ливане. Спустя всего 17 минут толчки повторились.

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ТАСС / АР

Андрей Бражников
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