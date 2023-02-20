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20 февраля, 19:35

В результате двух новых землетрясений в Турции пострадали минимум восемь человек

В результате двух новых мощных землетрясений на юго-востоке Турции пострадали минимум восемь человек. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.

"Ранения получили восемь человек, они доставлены в больницы", — сказал он, выступая перед журналистами в Анкаре.

Новое землетрясение в Турции. Видео © Twitter / NukleerKedii

Также Октай подчеркнул, что на данный момент на побережье Средиземного моря Турции нет угрозы цунами. При этом ранее власти провинций Анталья, Мерсин и Хатай призвали жителей держаться подальше от береговой линии.

Глава района Хатай в Антакье Лютфю Саваш рассказал, что в результате подземных толчков есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты. Известно, что в городе Самандаг погибла женщина, на её голову упал кусок бетона. Под завалами в городе Дефне, который также был в эпицентре нового землетрясения, находится как минимум четыре человека. Одного из них спасатели уже пытаются вытащить из-под обломков здания. Власти просят граждан не приближаться к зданиям. Днём кто-то решил вернуться в свои дома, либо решив, что опасность миновала, либо для того, чтобы забрать из квартир личные вещи.

Трасса между городами Антакья и Искендерун разрушена после двух землетрясений подряд

Трасса между городами Антакья и Искендерун разрушена после двух землетрясений подряд

Напомним, сегодня произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,3 на границе Сирии и Турции. По данным учёных, очаг толчков находился на глубине двух километров. Спустя всего 17 минут произошло второе землетрясение. В Сети появилось видео паники в Хатае после мощных толчков. Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии.

Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии

Новое землетрясение обрушило жилые дома в Сирии

Обложка ©

Twitter / NukleerKedii

Иван Косицын
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