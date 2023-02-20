В результате двух новых землетрясений в Турции пострадали минимум восемь человек

Глава района Хатай в Антакье Лютфю Саваш рассказал, что в результате подземных толчков есть разрушения, под завалами находятся люди. На их спасение направлены специалисты. Известно, что в городе Самандаг погибла женщина, на её голову упал кусок бетона. Под завалами в городе Дефне, который также был в эпицентре нового землетрясения, находится как минимум четыре человека. Одного из них спасатели уже пытаются вытащить из-под обломков здания. Власти просят граждан не приближаться к зданиям. Днём кто-то решил вернуться в свои дома, либо решив, что опасность миновала, либо для того, чтобы забрать из квартир личные вещи.