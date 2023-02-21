Пять человек погибли в Сирии в результате нового землетрясения
В результате нового землетрясения в нескольких городах Сирии погибли пять человек. Об этом сообщают арабские телеканалы.
По информации канала Al Arabiya, четыре человека погибли при панике и в давке, возникших при подземных толчках в городах Алеппо и Тартус. Ещё одна женщина погибла в Латакии. Некоторые из погибших умерли от сердечных приступов во время первых подземных толчков. Телеканал сообщает также о случаях, когда люди выпрыгивали из окон домов из опасений быть заваленными обломками в случае обрушения здания. По данным СМИ, на подконтрольной Правительству САР территории при землетрясении пострадало свыше 320 человек. Больше всего пострадавших зафиксировано в Алеппо.
Накануне произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошло второе землетрясение магнитудой 5,8. В Сети появилось видео паники в Хатае после мощных толчков. Подземные толчки ощущались также в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. В МВД Турции заявили о трёх погибших в результате двух новых землетрясений.
ТАСС / Валерий Шарифулин