Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

В Сети появились фотографии и видео голубой вспышки, которая появилась в небе перед новым землетрясением на границе Турции и Сирии, произошедшем вечером 20 февраля.

На снятых кадрах можно заметить голубое сияние в небе, проявляющееся после начала подземных толчков. Это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Как сообщила директор Высшего института сейсмических исследований при Университете Дамаска Хала Хасан в беседе с радиостанцией Sham FM, голубому свечению нет объяснений. При этом она добавила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.