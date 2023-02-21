Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку
В Сети появились фотографии и видео голубой вспышки, которая появилась в небе перед новым землетрясением на границе Турции и Сирии, произошедшем вечером 20 февраля.
Вспышка в небе перед землетрясением в Турции и Сирии. Видео © Twitter / Hasanalmossa
На снятых кадрах можно заметить голубое сияние в небе, проявляющееся после начала подземных толчков. Это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Как сообщила директор Высшего института сейсмических исследований при Университете Дамаска Хала Хасан в беседе с радиостанцией Sham FM, голубому свечению нет объяснений. При этом она добавила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.
Как писал Лайф, накануне, 20 февраля, произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также они ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. В МВД Турции ранее заявили о трёх погибших в результате двух новых землетрясений. Число пострадавших в турецкой провинции Хатай достигло почти 300 человек.
Twitter / Hasanalmossa