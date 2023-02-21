Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 03:24

Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

В Сети появились фотографии и видео голубой вспышки, которая появилась в небе перед новым землетрясением на границе Турции и Сирии, произошедшем вечером 20 февраля.

Вспышка в небе перед землетрясением в Турции и Сирии. Видео © Twitter / Hasanalmossa

На снятых кадрах можно заметить голубое сияние в небе, проявляющееся после начала подземных толчков. Это явление наблюдали жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции. Как сообщила директор Высшего института сейсмических исследований при Университете Дамаска Хала Хасан в беседе с радиостанцией Sham FM, голубому свечению нет объяснений. При этом она добавила, что перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил о возможном риске для Кипра

Как писал Лайф, накануне, 20 февраля, произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,4 на границе Сирии и Турции. Спустя всего 17 минут произошёл второй подземный толчок магнитудой 5,8. Также они ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане, Сирии. В МВД Турции ранее заявили о трёх погибших в результате двух новых землетрясений. Число пострадавших в турецкой провинции Хатай достигло почти 300 человек.

Пять человек погибли в Сирии в результате нового землетрясения

Пять человек погибли в Сирии в результате нового землетрясения

Обложка ©

Twitter / Hasanalmossa

Иван Косицын
  • Новости
  • Землетрясение в Турции
  • Сирия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров