"Героини Донбасса": Пасечник поздравил женщин-медиков ЛНР с 8 Марта
Пасечник поздравил медработниц ЛНР с 8 Марта и вручил госнаграды
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил медработниц Донбасса с 8 Марта. Фото © t.me / Леонид Пасечник
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с женщинами-медиками в Луганской республиканской клинической больнице и поздравил их с наступающим 8 Марта, а также вручил госнаграды.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил медработниц Донбасса с 8 Марта. Фото © t.me / Леонид Пасечник
"Настоящие героини Донбасса. Каждый день эти милые дамы творят чудеса, спасая жизни защитников нашей Родины и мирных граждан. Глядя на их самоотверженный труд, в очередной раз убеждаюсь, что наши женщины — удивительное сочетание красоты и непоколебимой стойкости духа", — написал он в телеграм-канале.
А в Запорожской области молодые активисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны, учительницу Нину Васильевну Богатырёву с Международным женским днём.