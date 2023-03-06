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6 марта, 13:26

"Героини Донбасса": Пасечник поздравил женщин-медиков ЛНР с 8 Марта

Пасечник поздравил медработниц ЛНР с 8 Марта и вручил госнаграды

<p>Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил медработниц Донбасса с 8 Марта. Фото © t.me / <a href="https://t.me/glava_lnr_info/840?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Леонид Пасечник</a></p>

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил медработниц Донбасса с 8 Марта. Фото © t.me / Леонид Пасечник

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с женщинами-медиками в Луганской республиканской клинической больнице и поздравил их с наступающим 8 Марта, а также вручил госнаграды.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил медработниц Донбасса с 8 Марта. Фото © t.me / Леонид Пасечник

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поздравил медработниц Донбасса с 8 Марта. Фото © t.me / Леонид Пасечник

"Настоящие героини Донбасса. Каждый день эти милые дамы творят чудеса, спасая жизни защитников нашей Родины и мирных граждан. Глядя на их самоотверженный труд, в очередной раз убеждаюсь, что наши женщины — удивительное сочетание красоты и непоколебимой стойкости духа", — написал он в телеграм-канале.

Ребята из "Артека" и "Орлёнка" трогательно поздравили всех мам Земли с 8 Марта

Ребята из "Артека" и "Орлёнка" трогательно поздравили всех мам Земли с 8 Марта

А в Запорожской области молодые активисты поздравили ветерана Великой Отечественной войны, учительницу Нину Васильевну Богатырёву с Международным женским днём.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • 8 марта
  • леонидпасечник
  • Общество
  • ЛНР

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