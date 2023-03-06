"Героини Донбасса": Пасечник поздравил женщин-медиков ЛНР с 8 Марта

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник встретился с женщинами-медиками в Луганской республиканской клинической больнице и поздравил их с наступающим 8 Марта, а также вручил госнаграды.

"Настоящие героини Донбасса. Каждый день эти милые дамы творят чудеса, спасая жизни защитников нашей Родины и мирных граждан. Глядя на их самоотверженный труд, в очередной раз убеждаюсь, что наши женщины — удивительное сочетание красоты и непоколебимой стойкости духа", — написал он в телеграм-канале.