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6 марта, 13:11

Молодёжь Запорожья поздравила ветерана ВОВ Нину Богатырёву с 8 Марта

<p>Молодёжь Запорожской области поздравила ветерана ВОВ Нину Богатырёву с 8 Марта. Фото © t.me / <a href="https://t.me/YugMolodoj/4063" target="_blank" rel="noopener noreferrer">#ЮгМолодой</a></p>

Молодёжь Запорожской области поздравила ветерана ВОВ Нину Богатырёву с 8 Марта. Фото © t.me / #ЮгМолодой

Молодые активисты Запорожской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны, учительницу Нину Васильевну Богатырёву с Международным женским днём.

Молодёжь Запорожской области поздравила ветерана ВОВ Нину Богатырёву с 8 Марта. Фото © t.me / #ЮгМолодой

Молодёжь Запорожской области поздравила ветерана ВОВ Нину Богатырёву с 8 Марта. Фото © t.me / #ЮгМолодой

Она родилась в деревне Буяки Кировской области, военные годы застали её совсем подростком. Нина Васильевна — преподаватель русского языка, которая была удостоена медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

"Уже в августе 41-го года в нашу деревню привезли детей-сирот и разместили в Буяковской школе. В то время не хватало учителей и воспитателей. И я, сама ещё юная девчонка, молодая учительница начальных классов, пошла работать воспитателем в детском доме", — вспоминает она.

В акции приняли участие волонтёры молодёжных организаций "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "Российское движение детей и молодёжи: Движение первых" и #ЮгМолодой.

Медаль "За отвагу" вернулась к потомкам героя ВОВ благодаря работе поисковиков

Медаль "За отвагу" вернулась к потомкам героя ВОВ благодаря работе поисковиков

Ранее сообщалось, что в РФ стартовал набор волонтёров, готовых принять участие в мероприятиях ко Дню Победы. В 2023 году к празднику будет подготовлено рекордное количество активистов: 200 тысяч человек.

Татьяна Миссуми
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