Молодёжь Запорожья поздравила ветерана ВОВ Нину Богатырёву с 8 Марта

Молодые активисты Запорожской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны, учительницу Нину Васильевну Богатырёву с Международным женским днём.

Молодёжь Запорожской области поздравила ветерана ВОВ Нину Богатырёву с 8 Марта. Фото © t.me / #ЮгМолодой

Она родилась в деревне Буяки Кировской области, военные годы застали её совсем подростком. Нина Васильевна — преподаватель русского языка, которая была удостоена медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

"Уже в августе 41-го года в нашу деревню привезли детей-сирот и разместили в Буяковской школе. В то время не хватало учителей и воспитателей. И я, сама ещё юная девчонка, молодая учительница начальных классов, пошла работать воспитателем в детском доме", — вспоминает она.

В акции приняли участие волонтёры молодёжных организаций "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "Российское движение детей и молодёжи: Движение первых" и #ЮгМолодой.