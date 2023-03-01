В России стартовал набор волонтёров для сопровождения мероприятий ко Дню Победы

В РФ стартовал набор волонтёров, готовых принять участие в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом заявила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко журналистам в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".

"Именно для тех, кто хочет внести свой вклад в сохранение исторической памяти, кто хочет защитить нашу историю, кто хочет успеть сказать спасибо лично ветеранам Великой Отечественной войны, сегодня мы даём старт набора добровольцев для сопровождения Дня Победы", — сказала она.

По словам депутата, в 2023 году к празднику будет подготовлено рекордное количество волонтёров: 200 тысяч человек. Добровольцы примут участие в сопровождении "Бессмертного полка", Параде Победы, акции "Георгиевская лента", поздравлении ветеранов ВОВ. Причём волонтёром может стать каждый совершеннолетний гражданин. Для этого всего-то нужно зарегистрироваться на сайте "Волонтёры Победы" и пройти специальное обучение.