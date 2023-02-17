В Раде заявили, что идею отменить День Победы могли предложить лишь последователи нацизма

Идея отменить празднование Дня Победы на Украине могла прийти лишь тем людям, которые огорчены из-за поражения нацизма. Об этом в телеграм-канале написал депутат Верховной рады Максим Бужанский.

"Идея отменить День Победы над нацизмом как праздник может прийти в голову только тем, кто немного огорчён поражением нацизма. Категорически не вижу других мотивов", — отметил парламентарий.

По мнению депутата, подобная инициатива не имеет никаких шансов на рассмотрение, однако её авторам нужно было лишь "повыпендриваться". А предложение отменить празднование на Украине 8 Марта Бужанский назвал "маргинальной" и заметил, что таким образом депутаты признаются в том, что "других инициатив у них нет".