Кириенко заявил, что движение "Мы вместе" насчитывает уже 250 тысяч волонтёров

Всероссийское движение "Мы вместе" насчитывает уже 250 тысяч волонтёров и три тысячи штабов по всей стране. Об этом рассказал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на Общероссийском семинаре для команд региональных волонтёрских штабов в Ростове-на-Дону.

"Уже больше 250 тысяч волонтёров движения "Мы вместе", более трёх тысяч штабов "Мы вместе" по всей нашей огромной стране", — заявил он.

Кириенко отметил, что такой размах волонтёрской работы в России — беспрецедентный. По его словам, результат деятельности добровольцев движения измеряется спасёнными жизнями и верой в людей, а не рублями или тысячами тонн.