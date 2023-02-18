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18 февраля, 17:09

Кириенко заявил, что движение "Мы вместе" насчитывает уже 250 тысяч волонтёров

Всероссийское движение "Мы вместе" насчитывает уже 250 тысяч волонтёров и три тысячи штабов по всей стране. Об этом рассказал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на Общероссийском семинаре для команд региональных волонтёрских штабов в Ростове-на-Дону.

"Уже больше 250 тысяч волонтёров движения "Мы вместе", более трёх тысяч штабов "Мы вместе" по всей нашей огромной стране", — заявил он.

Кириенко: Свыше пяти миллиардов рублей собрано в России благодаря проекту "Всё для Победы"

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Кириенко отметил, что такой размах волонтёрской работы в России — беспрецедентный. По его словам, результат деятельности добровольцев движения измеряется спасёнными жизнями и верой в людей, а не рублями или тысячами тонн.

Ранее первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко заявил о том, что НАТО ведёт против РФ информационно-психологическую войну, особенно это касается подрастающего поколения.

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VK / dobroinrussia

Илья Суриков
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