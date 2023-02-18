Кириенко: Свыше пяти миллиардов рублей собрано в России благодаря проекту "Всё для Победы"

Свыше пяти миллиардов рублей собрано в РФ благодаря проекту Народного фронта "Всё для Победы". Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

"Благодаря проекту Народного фронта более миллиона человек в стране смогли быть сопричастными, смогли внести свой вклад", — отметил он сегодня в ходе церемонии старта третьего сезона международной премии "Мы вместе" в Ростове-на-Дону в рамках общероссийского семинара для команд региональных волонтёрских штабов.

Кириенко добавил, что среди неравнодушных были предприниматели и пенсионеры.