Кириенко: Свыше пяти миллиардов рублей собрано в России благодаря проекту "Всё для Победы"
Свыше пяти миллиардов рублей собрано в РФ благодаря проекту Народного фронта "Всё для Победы". Об этом заявил первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.
"Благодаря проекту Народного фронта более миллиона человек в стране смогли быть сопричастными, смогли внести свой вклад", — отметил он сегодня в ходе церемонии старта третьего сезона международной премии "Мы вместе" в Ростове-на-Дону в рамках общероссийского семинара для команд региональных волонтёрских штабов.
Кириенко добавил, что среди неравнодушных были предприниматели и пенсионеры.
Ранее Лайф писал, что россияне пожертвовали около 493,5 миллиона рублей на закупку тёплых вещей для ВС РФ. Участие приняли свыше 185 тысяч граждан и организаций.
ТАСС / Эрик Романенко