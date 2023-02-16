Рукодельницы со Ставрополья разработали уникальные согревающие пояса для российских солдат

Группа волонтёров проекта "Вяжем на фронт" в Ставропольском крае получила 100 килограммов пряжи, из которой мастерицы изготовили 350 пар носков, десятки пар варежек и разработали уникальные согревающие пояса из верблюжьей и овечьей шерсти. Все эти вещи отправлены российским военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Рукодельницы из Ставрополья связали сотни носков, варежек и разработали уникальные согревающие пояса для российских солдат. Видео © LIFE

"Как только вот эта идея вязать что-то на фронт прозвучала где-то в соцсетях, мы девочек всех подтянули, говорим: "Девочки, у нас есть благотворительный склад, нам есть что распускать, давай будем распускать, вязать". И буквально через пять дней в группе у меня было уже около 120 волонтёров <...> Мы разработали уникальные пояса для ребят, согревающие. Это вообще очень важная тема — обогрев поясничной области, потому что в первую очередь страдают почки и так далее. Даже если он намокнет, он всё равно будет согревающее действие оказывать. В отличие от, допустим, других видов пряжи и других материалов", — рассказала Лариса Оганян, руководитель инициативной группы вязальщиц, координатор епархиального приюта для беременных женщин и женщин с младенцами, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также волонтёры связали российским военнослужащим солдатские варежки из натуральной шерсти — такие же, как во времена Великой Отечественной войны носили бойцы Красной армии. По словам волонтёра Татьяны Баль, суть проекта "Вяжем на фронт" заключается не в том, чтобы просто сшить или связать, а чтобы "донести до солдата, чьим бы он ни был сыном, что мы тоже с этой стороны заботимся о каждом ребёнке".

Российские военнослужащие такую заботу оценили и поблагодарили всех рукодельниц.