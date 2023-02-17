Свыше 493 млн рублей собрано в рамках проекта "Всё для победы!" под кураторством Подоляки

Граждане РФ пожертвовали около 493,5 миллиона рублей на закупку тёплых вещей для российских военных. Речь идёт о сборе проекта Народного фронта "Всё для победы!", куратором которого является блогер и журналист Юрий Подоляка. Участие приняли свыше 185 тысяч граждан и организаций. При этом сбор стал самым массовым за девять месяцев существования проекта.

"Россияне и организации жертвовали на сбор от ста рублей до десятков миллионов рублей от физических лиц. Ребята очень рады, что такое количество людей помнят и понимают, чем они занимаются на линии фронта. Очень радостно и со словами благодарности встречают, когда мы привозим им закупленные вещи. Сбор длился чуть более месяца, затем мы занимались закупкой и доставкой вещей бойцам на передовую", — отметил замруководителя исполкома Народного фронта Сергей Горбунов.

В производстве было задействовано 10 предприятий в разных регионах РФ. В итоге более 220 тысяч тёплых вещей было отшито, закуплено и доставлено российским бойцам. Солдаты получили спальники, комплекты верхней одежды, зимнюю обувь, шапки и перчатки. Помощь была оказана 103 подразделениям, которые сейчас сражаются на передовой. Военные поблагодарили россиян за поддержку, отметил ОНФ.