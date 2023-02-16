В Москве появится центр психологической помощи демобилизованным

В Москве 22 февраля откроется центр психологической помощи для демобилизованных участников спецоперации и их семей. Об этом рассказала на тематическом круглом столе Мосгордумы директор столичной службы психологической помощи населению Нина Петроченко.

"Центр для семей мобилизованных на [улице] Сергия Радонежского работал, туда вышли. Сейчас 22-го [февраля] будет открытие центра для демобилизованных и их семей. Очень плотно с психиатрами там пишем совместные программы, учимся, подменяем друг друга, передаём друг другу пациентов", — сообщила она.

По словам Петроченко, в военкоматах с момента объявления частичной мобилизации работали 62 специалиста Московской службы психологической помощи. Сейчас психологи занимаются с людьми, вынужденно покинувшими территорию Украины, ЛНР и ДНР. Только за несколько месяцев было проведено более 1000 консультаций.

На психологическом состоянии россиян сказалась как специальная военная операция, так и пандемия коронавируса со всеми последствиями, подчеркнул главный психиатр Москвы Георгий Костюк. Столица, как и все остальные регионы России, готова встречать частично мобилизованных ребят, добавил он.

Подготовка к открытию центра в столице шла три месяца при содействии психологических служб Департамента здравоохранения и Департамента труда и социальной защиты.