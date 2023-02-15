"Они недовольны": Почему США начали "качать кресло" под Зеленским и как это связано с его европейским турне

Европейское турне президента Украины Владимира Зеленского нельзя назвать удачным, так как британцы лишь пообещали ему "когда-то дать" ракеты ATACMS, считает блогер и журналист Юрий Подоляка. Более того, своеволие украинского лидера не нравится США, из-за чего кресло под ним уже "начало качаться" и реальной целью поездки является поиск поддержки у Лондона.

"Качают его американцы. Потому что они недовольны Зеленским, они считают, что он должен быть их послушным орудием, а не пытаться проводить в первую очередь политику Лондона. А политика Лондона и Вашингтона по украинскому кризису — она довольно серьёзно отличается, хотя по главному (уничтожение либо ослабление России) они сходны", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам журналиста, если для Британии борьба с Россией принципиальна, то для США это лишь одна из партий на большой шахматной доске. Главным вопросом Штатов является Китай, и к приближающемуся конфликту с ним они хотят подойти с развязанными руками.

США важно, чтобы Украина и её будущий президент, которым Зеленский явно не станет, выполнили любое потенциальное соглашение с Россией. Именно отсюда растут ноги поездки лидера Незалежной в Великобританию, считает Подоляка.